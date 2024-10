Grêmio: Renato retorna de folga, comanda treino e tem a volta de trio de zagueiros

O técnico Renato Gaúcho voltou aos treinos nesta terça-feira (15) após ganhar um dia a mais de folga no Grêmio. Ele comandou atividade no CT Luiz Carvalho pela primeira vez na preparação para o clássico diante do Internacional, no próximo sábado (19), às 16h (de Brasília).

Renato estava no Rio de Janeiro curtindo os dias de descanso, enquanto o elenco já havia se apresentado para treinamentos na última segunda-feira. Assim, o treinador pôde contar com o trio de zagueiros composto por Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann, que participou normalmente das atividades. Assim, os defensores não devem ser problema o Gre-Nal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O argentino não enfrentou o Atlético-MG, na última quarta-feira, por conta de um desconforto muscular. Por outro lado, Rodrigo Ely deixou o campo com cãibras e Jemerson sentia dores no tornozelo direito. Por outro lado, Gustavo Nunes está lesionado e foi vetado para o confronto.