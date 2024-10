Globo mantém cobrança bilionária por publicidade no Brasileirão

Globo, que dividirá a exibição do Brasileirão 2025 com a Record na TV aberta, segue com o pacote comercial com pedida bilionária

A Globo manteve para o próximo ano a cobrança bilionária do pacote comercial de transmissões do Campeonato Brasileiro, o mais caro da TV brasileira. A expectativa da emissora é arrecadar R$ 2,1 bilhões, apesar da divisão dos direitos de exibição dos jogos com a Record. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, serão oito cotas de patrocínio, cada uma sendo vendida por R$ 269,9 milhões. O valor teve um acrescimento de quase R$ 10 milhões em relação a 2024. O pacote contempla, além do Brasileirão, os jogos da Copa do Brasil. Serão ao menos 50 datas, com 38 jogos da competição de pontos corridos e outros 12 do torneio mata-mata.