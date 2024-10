Gabriel Pires completa três meses sem ser relacionado no Fluminense

Meio-campista enfrentou problemas físicos e lesões, sobretudo no primeiro semestre, e não conseguiu se firmar no clube carioca

Contratado na era Fernando Diniz, Gabriel Pires não conseguiu emplacar uma sequência com a camisa do Fluminense e perdeu espaço de vez desde a chegada do técnico Mano Menezes. Sendo assim, o atleta não figurou entre os relacionados nos últimos três meses e está fora dos planos para a próxima temporada.

Além de não corresponder em campo, o atleta conviveu com lesões e problemas físicos, sobretudo no primeiro semestre, que tiraram qualquer oportunidade de se firmar. Ele já enfrentava tais empecilhos na época em que defendia as cores do Botafogo, em 2023.

No total, Gabriel Pires soma apenas oito partidas pelo Tricolor de Laranjeiras, sendo sete sob comando de Fernando Diniz e uma com Mano Menezes. Esse jogo, portanto, foi justamente na estreia do treinador, no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã.