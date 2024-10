Fluminense emplaca dupla na lista “Next Generation” e supera gigantes; saiba

Tricolor é o único time brasileiro com dois nomes na lista, feita pelo jornal inglês "The Guardian" e que elege os melhores sub-17 do mundo

O Fluminense emplacou dois jogadores na edição 2024 do “Next Generation”, onde o jornal “The Guardian”, da Inglaterra, aponta todos os anos os maiores talentos jovens do futebol mundial. O anuário foi publicado nesta terça-feira (15).

Conheça os “moleques” do Fluminense

Riquelme Felipe é um dos três brasileiros lembrados em meio a um total de 60 jovens (os outros são Estêvão, do Palmeiras, e Gabriel Carvalho, do Internacional). Assim como Matheus Reis, ele assinou em 2023 seu primeiro contrato profissional com o Tricolor, válido até março de 2028. O meia acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 desde os 15 anos.

“É muito bom estar em uma lista tão disputada com garotos da minha idade no mundo inteiro. Tenho somente a agradecer a Deus, à minha família e, especialmente, ao Fluminense, pela oportunidade de fazer o que amo e pela pessoa que sou dentro e fora de campo. Espero continuar contribuindo com meu futebol para, um dia, chegar ao profissional, sempre com humildade e pés no chão”, declarou o camisa 10, que, considerando as passagens pelo Sub-20 do Flu, soma 15 gols em 37 jogos na temporada.