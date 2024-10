Fluminense abre check-ins de sócios para duelo com o Athletico

Tricolor mede forças com o Furacão no dia 22, às 19h30, em jogo atrasado da 17ª rodada pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense tem foco total na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca entra em campo na quinta-feira (17), para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 20h (de Brasília). No entanto, o clube já abriu o check-ins para sócios visando a partida contra o Athletico-PR.

O confronto acontece no próximo dia 22 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília),também no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição. Na época, o Furacão teria pela frente jogos da Sul-Americana e por causa do conflito de horários, a CBF preferiu adiar o duelo.

A venda online para não-sócios terá início na quarta-feira (16/10), enquanto a comercialização nas bilheterias começa no sábado (19/10). Além do duelo com o Furacão, o Fluminense mede forças com o Vitória, dia 26 (sábado), no Barradão, às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada, em um confronto direto na luta contra o Z4.