Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie fala primeiras palavras

Na sequência de cinco filmagens, Mavie aparece com o jogador e com a influenciadora. Na primeira, a bebê aparece nos braços de Neymar e fala ‘nenê’. Logo depois, ela surge sendo alimentada pelo camisa 10 do Al-Hilal quando fala ‘mamã’.

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi , teve o registro de suas primeiras palavras publicado no perfil da mãe no Instagram. Nos vídeos, a pequena, que completou um ano no início do mês, pronuncia ‘nenê’, ‘mamã’ e ‘papá’.

Registros de momentos com os familiares têm sido frequentes nas redes sociais do jogador, principalmente com Bruna Biancardi e Mavie. A postura se acentuou após a retomada do relacionamento com a influenciadora, em julho. A reconciliação teve a filha do casal como grande motivação. No início do mês, inclusive, Neymar e Bruna Biancardi comemoraram o primeiro ano de vida de Mavie em um resort na Arábia Saudita.

Atualmente, o brasileiro vive a expectativa de voltar a atuar após se recuperar de uma grave lesão no joelho.