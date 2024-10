Filha de Iza com Yuri Lima é alvo de ataques na internet

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima oficializaram o nascimento de Nala, com uma postagem nas redes sociais, no último domingo (13). Apesar da felicidade do casal com a chegada da primeira filha, a publicação também causou um outro movimento. O fato de a criança ter nascido com um tom de pele mais claro em comparação à mãe motivou comentários negativos de usuários da internet.

“Não palmitem! A filha da Iza nasceu BRANCA. BRANCAAAA!”, criticou uma mulher. “Branca? Não queremos”, reclamou uma segunda moça. “Nossa! E a menina nasceu branca? Coitada!”, frisou a terceira.

Em outra postagem, aliás, um internauta expôs a sua indignação.