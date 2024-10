Fiadora do Corinthians detalha acordos em meio à imbróglio do clube com o Flamengo

Brax divulga posicionamento, nesta terça-feira, e afirma que não tem débitos com o Timão ou com o Rubro-Negro

A Brax, empresa que comercializa as placas de publicidade, se posicionou em meio ao imbróglio do Corinthians com o Flamengo. Em nota oficial, a empresa detalhou os termos do contrato que está envolvido com o Timão e Rubro-Negro pela compra do lateral-direito Matheuzinho. Além disso, a empresa afirmou que está em “adimplência” com o alvinegro.

Contudo, o nome da empresa está envolvido em diversas discussões em relação à compra do goleiro Hugo Souza por parte do Corinthians. No contrato entre os clubes consta que o time paulista poderia parcelar o valor da compra, em R$ 800 mil, durante quatro anos. Porém, o Timão passa por situação financeira delicada e deseja colocar a Brax como fiadora do negócio, mas rubro-negro não aceita esta condição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo, aliás, cita a dívida já existente do Corinthians por conta da compra do defensor Matheuzinho. No contrato com o Rubro-Negro para contratar o lateral-direito, o time paulista também colocou a mesma Brax como fiadora. Como há uma parcela em atraso, o clube carioca alega que não seria possível o Timão colocar a mesma empresa como garantia para os vencimentos relativos à negociação de Hugo Souza.