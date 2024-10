Em jogo com gols contra, Japão empata em casa com Austrália

Nesta terça-feira (15/10), Japão e Austrália se enfrentaram no Saitama Stadium, em Saitama. Neste duelo pela quarta rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia (Grupo C), o Japão ficou em cima. Mas foi muito infeliz nos arremates, todos para fora. Os australianos quase nunca foram ao ataque. Assim, neste jogo de erros, a bola só entrou através de gols contra: 1 a 1. A Austrália, que deu apenas duas finalizações, saiu na frente com um gol contra de Tanigushi. Contudo, o Japão chegou ao empate quando Burgess jogou contra seu próprio arco. O Japão perdeu o 100% na tabela. Porém segue disparado na frente, com dez pontos e com a classificação à Copa do Mundo muito encaminhada. Mas a Austrália celebrar bastante este ponto fora de casa diante do melhor do grupo. Afinal, chega aos cinco pontos. Dessa forma está na briga pela segunda posição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Japão em cima O Japão dominou totalemte no primeiro tempo. Mas, tirando um chute de 20 que fo na rede pelo lado de fora, só conseguiu oferecer perigo ao gol de Gauci em chutes de fora da área que passaram perto, mas sempre para fora. Fechada, a Austrália conseguiu segurar o empate sem gol nos primeiros 45 minutos.

Austrália na frente O segundo tempo não foi diferente: Japão em cima, rondando a área, mas sem sucesso algum nos arremates. Aos 11, Minamino cabeceou para fora, desperdiçando ótima chance. E a máxima sobre quem não faz leva se fez presente. Aos 13, Terry avançou pela direita e cruzou para ninguém. Só que Tanigushi tentou cortar e marcou contra, sem a menor chance de defesa para Suzuki. Japão empata. Mas tome gol contra Aos 30 minutos o Japão, de tanto martelar, conseguiu o seu empate. Nakamura fez jogada sensacional pela esquerda, chegando até a linha de fundo e cruzando. O zagueiro Burgess tentou cortar e fez contra. Com o 1 a 1, a torcida japonesa, que já estava animada, aumentou o apoio para a sua seleção. Mas, a Austrália, fechadíssima e parando as jogadas com faltas, segurou um resultado muito comemorado.

JAPÃO 1X1 AUSTRÁLIA 4ª Rodada das Eliminatórias da Ásia

Data: 15/10/2024

Local: Saitama Stadium, Saitama (JAP)

JAPÃO: Suzuki; Taniguchi, Machida e Itakura; Doan (Ito, 17’/2ºT), Tanaka, Morita e Mitoma; Kubo (Nakamura, 25’/2ºT), Minamino (Kamada, 25’/2ºT) e Ueda (Ogawa, 37’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu

AUSTRÁLIA: Gauci; Souttar, Geria e Burgess; Miller (Baccus, 37’/2ºT), Brattan (Yazbek, Intervalo), Irvine e Bos (Behich, 28’/2ºT); Hrustic (Goodwin, 43’/2ºT) e McGree; Duke (Velupillay, 28’/2ºT). Técnico: Tony Popovic

Gols: Tanigushi, contra, 13’/2ºT (0-1); Burgess, contra, 31’/2ºt (1-1)

Árbitro: Ahmad Al Ali (KUW)

Auxiliares: Abdulhadi Alanezi e Ahmad Sadiq (ambos do Kuwait)

VAR: Abdullah Jamali (KUW)

Cartões amarelos: Bos, Burgess, Yazbek e Goodwin (AUS) Regulamento das Eliminatórias da Ásia Entender as regras desta eliminatória asiática não é tarefa das mais fáceis. Neste momento estamos na terceira fase. São 18 concorrentes atrás de oito vagas. Veja abaixo o que ainda resta: Terceira fase garante 6 vagas

São 18 seleções divididas em três grupos. Os concorrentes jogam em turno e returno em seus grupos. As duas melhores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Repescagem 1 garante 2 vagas

Mas haverá uma repescagem com os terceiros e quarto colocados de cada grupo. Dessa forma, estas seis seleções serão divididas em dois grupos de três. Os dois campeões de grupo se classificam diretamente pra a Copa do Mundo.

Repescagem 2

Os segundos colocados da repescagem 1 jogam um mata-mata e quem vencer este duelo vai para a repescagem mundial. Enfim, entram briga pelas duas últimas vaga para a Copa.