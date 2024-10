Dúvida para o clássico, zaga do Grêmio já teve 11 escalações distintas na Série A

A rotatividade no setor defensivo do Imortal é uma realidade na campanha da equipe nesta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, o treinador optou por dez formações diferentes como dupla de zaga e um trio de jogadores em uma ocasião. Com a ausência de Gustavo Martins, Renato não poderá repetir a principal parceria na competição, entre ele e Kanemann. Os dois atuaram juntos em seis ocasiões, com um histórico equilibrado. Isso porque conquistaram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

A definição de Renato Gaúcho para a zaga do Grêmio no clássico com o arquirrival ainda é uma incerteza. Até porque o técnico tem algumas opções para escolher uma dupla ou até mesmo um trio no setor defensivo. A única certeza é que o comandante não poderá contar com Gustavo Martins. Afinal, ele ainda se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda.

Possibilidade de dupla de zaga titular inédita

Por outro lado, o comandante pode escalar uma dupla inédita entre o argentino e Jemerson. Até porque os dois estiveram juntos em campo somente quando o técnico preferiu levar a campo uma linha de três na defesa com a adição de Rodrigo Ely. O trio, aliás, treinou normalmente com o grupo na reapresentação, no Ct Luiz Carvalho, na última segunda-feira (14), o que afasta qualquer possibilidade de serem desfalques por lesão.

Para efeito de comparação, nos outros dois clássicos com o Inter, o encontro no Estadual teve Kannemann e o camisa 5 como companheiros na zaga. Tal parceria repetiu-se em outros cinco compromissos na Série A. No entanto, com aproveitamento negativo, já que conseguiram apenas uma vitória, um empate e três derrotas. Já no Gre-Nal pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que ocorreu em Curitiba, os dois titulares foram Geromel e Gustavo Martins, que estiveram juntos em outros quatro embates na competição. No caso, com um triunfo e três derrotas.

Nos momentos de maior necessidade, por ausência das principais opções na defesa, o jovem Natã, por exemplo, jogou ao lado apenas de Gustavo Martins e Rodrigo Ely. Com relação a Rodrigo Caio, formou a dupla de zaga com Jemerson e o camisa 53. A respeito da dupla histórica, Geromel e Kannemann, esta pode ser a última chance de atuarem juntos no Gre-Nal. Especialmente porque o camisa 3 confirmou que vai se aposentar ao final da temporada. A propósito, os dois não conseguiram repetir a parceria em nenhuma rodada desta edição da Série A.