Dudu treina durante folga do elenco e busca voltar a melhor forma

O elenco do Palmeiras ganhou folga na última segunda-feira (14), mas atletas que estão no departamento médico compareceram à Academia de Futebol para tratar suas lesões. Entre eles, um jogador que não está lesionado: Dudu. Mas pode ficar tranquilo, torcedor palmeirense. O camisa 7 não se contundiu novamente!

A iniciativa de não ter um período a mais de folga partiu do próprio Dudu. O atacante costuma chegar antes mesmo dos jogadores que estão no DM para fazer um trabalho na academia para fortalecimento muscular. Em Outras vezes, essas um pouco mais raras, chega a ir ao gramado para fazer outras atividades.

Tudo com o intuito de recuperar seu espaço no Palmeiras. Afinal, desde que se recuperou da cirurgia no joelho direito, Dudu já entrou em campo 13 vezes. Embora não tenha dado assistência ou feito gols, ele vem tendo papel fundamental como na vitória diante do Atlético-MG, quando sofreu o pênalti nos minutos finais. Ali, ajudou a garantir o placar de 2 a 1 para o Verdão.

Agora, Dudu segue buscando uma nova oportunidade para se firmar no time titular do Palmeiras e mostrar que ainda pode ser importante. A próxima partida acontece no domingo (20), às 20h, fora de casa, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.