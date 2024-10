Dudu intensifica preparação no Palmeiras com treinos nas folgas

Na última segunda-feira (14), o atacante Dudu publicou nas redes sociais uma imagem no CT do Palmeiras mesmo em um dia de folga. A explicação, segundo o ge, é que o atacante está intensificando sua preparação para retornar à melhor forma física após a lesão sofrida no joelho direito.

Então, tem se tornado rotina a presença do atacante ao lado dos jogadores que se recuperam de lesão, em dias que seriam para ser de descanso. Ainda segundo o site, o jogador chega antes dos outros e inicia um trabalho para fortalecimento muscular na academia. Além disso, também participa de atividades no gramado em algumas ocasiões.

A iniciativa surgiu do próprio atacante, que espera recuperar seu espaço no time. Após a cirurgia no joelho, o ídolo palmeirense viveu momentos complicados em seu período de recuperação. O atleta chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro em uma polêmica novela e virou terceira opção no ataque do time.