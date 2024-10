Cruzeiro mira contratação de Christian, do Athletico-PR, para 2025

Nova agrada à diretoria de Pedro Lourenço. Volante do Furacão tem vínculo até o fim do ano que vem e pode ser negociado Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro está focado na busca do título da Copa Sul-Americana e em ficar no G6 do Brasileirão deste ano. Contudo, o clube já está monitorando o mercado de olho em contratações para 2025. Um dos nomes bem avaliados pela diretoria é o do volante Christian, do Athletico-PR, que tem 23 anos. Dessa maneira, a ideia é que ele seja adquirido em definitivo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Christian tem contrato até o fim de 2025 com o Furacão. No entanto, ainda não negociou uma possível renovação. A tendência, aliás, é que o vínculo não seja prorrogado, o que pode facilitar uma possível investida da Raposa. Nos bastidores do clube paranaense, o ciclo do volante é visto como perto do final.

O jogador é um desejo antigo do Cruzeiro, que buscou a contratação do jogador ainda com Ronaldo Fenômeno como proprietário da SAF do clube. Todavia, os moldes do negócio serão tratados mais para frente. Christian agrada à nova diretoria do Cruzeiro Segundo o “Goal”, o nome também agrada à diretoria atual do Cabuloso. Christian trabalhou com Alexandre Mattos no Athletico, inclusive fazia parte do elenco rubro-negro quando a gestão de Ronaldo tentou sua contratação. Aliás, outro ponto que pesa a favor da negociação é que o Fluminense, que contava com Fernando Diniz como treinador, também sondou o jogador na época. Ou seja, tem aval do comandante. Christian tem 48 partidas na temporada pelo Furacão, com seis gols e uma assistência. Ele chegaria para um setor que tem dois jogadores em fim de contrato. Lucas Silva e Ramiro têm compromisso somente até o fim do ano e futuro incerto na Toca da Raposa.