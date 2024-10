Cristiano Ronaldo passa em branco, e Portugal empata com a Escócia

Encerrando suas participações na atual Data Fifa, Portugal e Escócia ficaram no 0 a 0, jogando no Hampden Park, em Glasgow, pela quarta rodada da Liga das Nações (Liga A), nesta terça-feira (15). Cristiano Ronaldo, que marcou na última partida, passou em branco. Apesar do tropeço, os portugueses encaminharam a vaga às quartas de final.

Portugal, aliás, insistiu em diversos cruzamentos para a área, especialmente pelo lado direito. Cristiano Ronaldo, porém, não estava em dia com a mira, assim como seus companheiros. Assim, ele segue com 906 gols na busca pelo milésimo.

O etapa final seguiu como um verdadeiro ataque contra defesa, com os visitantes em cima do time da casa. Na melhor oportunidade de Portugal, Rafael Leão (que saíra do banco) deixou o defensor simplesmente sentado no chão e rolou para Bruno Fernandes. O camisa 8 do Manchester United chutou de primeira, mas Gordon realizou defesa impressionante para manter o zero no placar.

No apito final, Cristiano Ronaldo ficou pistola com a arbitragem. Afinal, no último lance, Bernardo Silva cruzou para trás e a bola bateu no corpo do defensor. O Robozão, desesperado, pediu pênalti, mas o árbitro encerrou a partida, para os aplausos irônicos de CR7.