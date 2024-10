Copa Sul-Americana: Cruzeiro abre vendas de ingressos para semifinal contra Lanús

O Cruzeiro iniciou as vendas de ingressos para ida da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, no Mineirão. A comercialização abriu às 10h exclusivamente para sócios 5 estrelas, e as entradas custam entre R$ 80 (meia) e R$ 400 (inteira). Torcedores poderão garantir acesso através do site oficial do clube, enquanto os bilhetes destinados aos visitantes estarão disponíveis no site do FutebolCard.

A venda para o público geral se inicia nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, às 12, também pelo site do Cruzeiro. A Raposa informou que não haverá comercialização física nas bilheterias do Mineirão.

O duelo de ida entre Cruzeiro e Lanús, pela semifinal da Copa Sul-Americana, está marcado para o dia 23 de outubro, às 19h, no Mineirão. A volta acontece uma semana depois, também numa quarta-feira, no estádio Néstor Díaz Pérez, na Argentina.