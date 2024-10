Conmebol confirma datas e horários dos próximos jogos das Eliminatórias

A Conmebol confirmou, nesta terça-feira (15), as datas, locais e horários dos jogos da 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira, afinal, joga dia 14 de novembro, em Maturín, contra a Venezuela, às 18h (de Brasília).

Além da partida do Brasil, mais dois jogos vão acontecer no mesmo dia. Paraguai e Argentina se enfrentam em Assunção, às 20h30, enquanto Equador e Bolívia jogam em Guayaquil, às 17h. No dia 15, o Uruguai recebe a Colômbia, em Montevidéu, às 21h, e Peru e Chile se apresentam em Lima às 18h30.