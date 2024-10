Com retorno, Vasco divulga relacionados para enfrentar o São Paulo

Afinal, Mateus Carvalho cumpriu suspensão contra o Juventude, no último compromisso cruz-maltino na temporada, no último dia 5. Dessa forma, ele está na convocação de Rafael Paiva. Outros que voltam – estes, porém, por opção – são o jovem goleiro Pablo e o atacante Rossi.

Poro outro lado, dois jogadores sequer viajam ao interior paulista. Souza, expulso contra o Juventude, cumprirá suspensão e segue no Rio de Janeiro. Já Victor Luís não consta na lista, apesar de não estar suspenso. O Vasco não informou, no entanto, o motivo do lateral-esquerdo não viajar. Jair é outro que segue no RJ.

Havia, inclusive, a expectativa de alguns atletas serem poupados, pensando no jogo de sábado (19) contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil.

A partida contra o São Paulo, válida pela 30ª rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. O MorumBIS, estádio do Tricolor paulista, não pode receber o duelo por conta dos shows do músico norte-americano Bruno Mars.