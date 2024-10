Com retorno de Martínez, Corinthians se prepara para enfrentar o Athletico-PR

Volante estava com a seleção da Venezuela e, como está suspenso do jogo desta terça-feira, voltou a treinar antes no Timão

O Corinthians segue com a preparação para o duelo contra o Athletico-PR na quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino desta terça (15) contou com o retorno do venezuelano José Martínez, que estava a serviço de sua seleção para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo durante a Data Fifa.

O jogador voltou antes do esperado por ter levado o segundo cartão amarelo e ficar suspenso do jogo desta terça-feira. Por outro lado, o equatoriano Félix Torres e o paraguaio Angel Romero, também convocados para as Eliminatórias, seguem como ausências.