Colômbia deita e rola em cima do lanterna Chile: 4 a 0

A Colômbia – com camisa diferente, branca, para celebrar o centenário de sua seleção – teve desempenho dominante no primeiro tempo. Teve 67% de posse de bola e nove finalizações, enquanto o Chile conseguiu apenas uma finalização, que ainda foi fora do alvo. A seleção chilena, ultra defensiva, se contentava em evitar os arremates dos donos da casa. Porém, a Colômbia se destacou em lances de bola parada.

A Colômbia, ( que se recupera da derrota para a Bolívia na rodada passada ) chega aos 19 pontos, na vice-liderança e muito confortável para ficar com uma das seis vagas diretas da Copa do Mundo. Mas o Chile se afunda ainda mais na lanterna nesta que foi a sua quinta derrota seguida. Afinal, tem apenas cinco pontos e muito provavelmente, pela terceira vez consecutiva, não irá para o Mundial.

No jogo que abriu a 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, a Colômbia recebeu o lanterna Chile nesta terça-feira (15/10) e não deu sopa para a zebra. Para alegria da torcida que lotou o Estádio Metropolitano, em Barranquilla, venceu por 4 a 0, gols de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán e Sinisterra. E ficou barato, tamanha a superioridade dos “Cafeteros”, que ainda teve um gol anulado.

Uma das principais oportunidades ocorreu com uma cabeçada de Davinson Sánchez, que deveria ter terminado na rede, mas o zagueiro acabou cabeceando em cima de Cortéz. A sorte do Chile se esgotou aos 34 minutos. Após um escanteio cobrado por James Rodríguez pela esquerda, o zagueiro Lucumí cabeceou no canto esquerdo de Sánchez, que estava no lance. A bola, no entanto, bateu na nuca de Davinson Sánchez e foi para o outro lado, surpreendendo o goleiro. Colômbia 1 a 0.

A seleção da casa ainda marcou outro gol com Córdoba, mas este foi anulado pelo VAR.

Segundo tempo: goleada do time da casa

Nada mudou no segundo tempo. Colômbia no ataque, Chile fechado. E um vacilo terrível dos visitantes resultou no segundo gol dos colombianos. Os chilenos tentaram sair na defesa, mas receberam marcação alta. Pulgar atrasou para o goleiro Cortéz que deu no fogo para Kuscevic. Este deu um passe no pé de James Rodríguez. O craque da Colômbia agradeceu e rolou para Luis Díaz fazer 2 a 0.