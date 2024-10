Clube inglês tem interesse pela contratação de Luiz Henrique, do Botafogo

O Manchester United buscou o staff do jogador para informar sobre o desejo de contar com o atacante

Luiz Henrique, atacante do Botafogo e da Seleção Brasileira, vive grande fase na temporada. Em razão de suas grandes atuações, o jogador vem despertando o interesse do futebol internacional. Um dos clubes é o Manchester United, da Inglaterra. O Jogada10 apurou que representantes do clube inglês buscaram o staff do atleta para informar sobre o desejo de contar com o brasileiro.

Além de informar o desejo pela contratação de Luiz Henrique, os ingleses também buscaram maiores informações sobre o atleta. A expectativa, no entanto, é que John Textor, dono da SAF do Botafogo, não facilite em uma possível saída do jogador. Atualmente, o atacante é avaliado em 40 milhões de euros (R$ 246 milhões).