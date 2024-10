CBF confirma edema na panturrilha de Gabriel Martinelli, desfalque da Seleção

Atacante fica fora do jogo contra o Peru, nesta terça-feira, no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 Crédito: Jogada 10

A CBF confirmou a lesão do atacante Gabriel Martinelli antes da partida da Seleção Brasileira contra o Peru, nesta terça-feira, em Brasília. Após realizar exames, o jogador apresentou edema na panturrilha e está fora do segundo jogo do Brasil nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Ele, porém, vai acompanhar o duelo no banco de reservas. "O atacante Gabriel Martinelli está fora da partida contra o Peru, nesta terça (15). Ele apresenta um edema na panturrilha direita e ainda não está totalmente recuperado. Desta forma, o Departamento Médico decidiu preservá-lo para o jogo em Brasília. Mesmo assim, ele acompanhará a partida do banco de reservas", em nota da CBF.