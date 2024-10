Candidato à presidência do Flamengo revela capacidade de estádio no Gasômetro

O estádio próprio esteve entre as pautas de maior destaque no lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee de Abranches à presidência do Flamengo, nessa segunda-feira (14), no Jockey Club. Em seu discurso, o candidato da situação garantiu que haverá espaço para, no máximo, 79 mil pessoas no local e que o projeto não faz parte do planejamento de seus concorrentes. A capacidade mencionada pelo vice geral e jurídico do clube entra em divergência com o número dado pelo atual mandatário, Rodolfo Landim, inicialmente.

A capacidade total dependerá das limitações impostas pelo organismo estadual, mas sabe-se que, pelas regras da prefeitura do Rio, o estádio terá que comportar pelo menos 70 mil pessoas. Ainda de acordo com Dunshee, a diretoria do Flamengo conversou com o Corpo de Bombeiros recentemente e definiu um espaço para receber entre 75 e 79 mil torcedores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O próximo passo dependerá justamente do Corpo de Bombeiros, que estabelecerá regras para palcos de grandes eventos e limites específicos para questões de segurança nas arquibancadas. Os profissionais vão determinar, portanto, uma quantidade exata a partir do projeto apresentado pela diretoria rubro-negra em reunião.