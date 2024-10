Brasil deslancha com mudanças, goleia o Peru e alivia pressão

Seleção se impõe no segundo tempo e vence os peruanos por 4 a 0, nesta terça-feira, pela 10ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo

Enfim, a Seleção Brasileira emplacou a segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 e aliviou a pressão. Nesta terça-feira, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Raphinha, em duas cobranças de pênalti em cada etapa, Andreas Pereira, em golaço, e Luiz Henrique garantiram a vitória brasileira. O time de Dorival Júnior não deu show, mas fez uma partida consistente e criou mais chances, especialmente na segunda etapa.

Com o resultado, o Brasil permanece na quarta colocação, com 16 pontos, a seis da líder Argentina. Do outro lado, o Peru segue na nona posição, com apenas seis pontos. Agora, as seleções voltam a jogar em novembro para fechar os jogos de 2024. O Brasil vai enfrentar a Venezuela, no Monumental de Maturín, e o Uruguai, na Arena Fonte Nova. O Peru, por sua vez, encara o Chile, e a Argentina, no Monumental de Nuñez. Veja os últimos jogos da Data Fifa.

Fez o simples

A Seleção Brasileira não foi tão ofensiva como se esperava, mas propôs o jogo e saiu com resultado favorável na primeira etapa. Contudo, o Brasil tomou um susto, aos 11 minutos, após Edison Flores receber em profundidade e mandar a bola para o fundo das redes, mas estava em posição irregular. E ficou só nisso pelo lado peruano. A equipe brasileira ficou com a posse de bola, mas faltou mais velocidade nas jogadas. Raphinha chegou a colocar uma bola no travessão, porém, aos 37, não desderdiçou a cobrança de pênalti, que precisou ter análise do VAR. Rodrygo teve mais uma investida, mas sem sucesso.