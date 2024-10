Atlético de Madrid pode perder estádio por 15 dias

O Atlético de Madrid pode perder o Wanda Metropolitano nos próximos dias por conta dos incidentes no empate com o Real Madrid por 1 a 1, no último dia 29 de setembro, pelo Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira (15), a Comissão Estatal contra Violência da Espanha pediu o fechamento do estádio por 15 dias. A proposta também inclui uma multa de 65 mil euros (R$ 400 mil) ao clube.

O Colchonero, aliás, já sofreu as consequências por conta do mau comportamento de seus torcedores no dérbi. Afinal, o time não poderá usar o Setor Sul do Metropolitano, local da balburdia, nos próximos três jogos. Na ocasião, os arruaceiros atirarem objetos em campo, contra o goleiro Courtois, do Real Madrid. A partida, assim, ficou 20 minutos paralisada.