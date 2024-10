Atacante do Sporting é visto fumando e ironiza: ‘Perigoso é me encontrar em campo’

Artilheiro do Sporting, Viktor Gyokeres ganhou as manchetes em Portugal dessa vez não por seus gols, mas por um episódio fora de campo. Isso porque o atacante sueco foi visto fumando em uma casa noturna depois da vitória por 2 a 0 sobre o Casa Pia, pela oitava rodada do Campeonato Português. Após a repercussão do vídeo, o goleador foi condenado por seu comportamento. Assim, rebateu as críticas com ironia.

“Perigoso? É mais perigoso me encontrar em campo. Foi um pouco inesperado que o vídeo tenha surgido, mas não é algo que me preocupe. As pessoas podem pensar o que quiserem, isso não me preocupa”, afirmou em declaração reproduzida pelo jornal sueco “Aftonbladet”.

Este triunfo do Sporting sobre o Casa Pia foi o último compromisso da equipe antes da parada para a data Fifa, e Gyokeres não passou em branco. Até aqui são 12 gols e três assistências em 11 partidas. Além de artilheiro do time na temporada, também carrega tal posto no Campeonato Português, com 11 gols. Bem como a liderança no torneio.