Advogada de Mbappé rebate acusação de estupro e denuncia ‘linchamento midiático’

LEIA MAIS: Polícia sueca abre inquérito sobre caso de estupro, mas não coloca Mbappé entre suspeitos

Além disso, na última segunda-feira (14), o jogador do Real Madrid já havia declarado que as acusações são falsas e as relacionou ao processo judicial que enfrenta com o PSG.

No mesmo dia, o Ministério Público Sueco confirmou a abertura de uma investigação sobre um caso de violação em um hotel em Estocolmo, que foi associado à presença de Mbappé na cidade. Mais tarde, o jornal ‘Expressen’ mencionou que Mbappé seria um “suspeito razoável”.