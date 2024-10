Zubeldía tem aproveitamento melhor que seus antecessores no São Paulo

Mesmo com sua primeira turbulência no Tricolor, treinador tem aproveitamento acima de 60% após 40 partidas disputadas

Questionado pela torcida, bancado pela diretoria e com a confiança dos jogadores, o técnico Luis Zubeldía ainda tenta convencer que pode ser o nome certo para o São Paulo em 2025. O treinador, apesar de ter um começo promissor, deixou de ser unanimidade no Morumbis. Contudo, ao seu lado, o argentino tem os números positivos para mostrar que deve ser o comandante do Tricolor na próxima temporada.

Afinal, desde que chegou, Zubeldía e sua comissão já comandaram o clube em 40 partidas, com o técnico no banco em 35. As outras cinco foram com seus auxiliares quando o argentino precisou cumprir suspensão. São 21 vitórias, dez empates e nove derrotas e um aproveitamento de 60,83% dos pontos disputados. Muito melhor que o de seus antecessores.