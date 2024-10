Vini Jr se torna o jogador mais valioso da história do futebol

O atacante Vini Jr se tornou o jogador mais caro da história do futebol, com um valor de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão), segundo o portal Transfermarkt, especializado em transferências. Assim, o brasileiro de 24 anos igualou-se à Erling Haaland, do Manchester City, que possui a mesma idade.

Com a atualização, o jogador do Real Madrid superou Mbappé, Lionel Messi e Neymar. O francês havia estabelecido o recorde com os mesmos montantes em 2018, quando o argentino e o brasileiro foram avaliados em 180 milhões de euros.

“Em duas das últimas três temporadas, Vini foi decisivo na competição mais importante do mundo, tanto contra as equipes mais qualificadas, quanto nos seus jogos finais. Ninguém foi tão marcante quanto ele no ‘topo da pirâmide’, e ser classificado como o mais valioso hoje não surpreende. O valor associado a uma possível transferência ser o maior já atribuído a um atleta considera também uma valorização que não é só dele, mas dos clubes e de todo o negócio do futebol. É o mais decisivo nesse esporte, no momento em que ele movimenta as maiores quantias”, disse Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, empresa que representa e gerencia a carreira de Vini Jr.