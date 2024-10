Vasco deve fazer poucas modificações em projeto inicial de reforma de São Januário

Além disso, a criação de uma “geral” (setor popular) atrás de um dos gols e de praças em oposição à elevação de muros no entorno do estádio não devem avançar. Outro ponto que também não fará parte do projeto final é o setor único atrás do gol da curva da Barreira, sem cadeiras nem camarotes.

Etapas complementares

O projeto está na etapa de matérias complementares. O Vasco precisa incluir mais de 30 itens no plano, como gramado e laudo do Corpo de Bombeiros, e empresas farão parte do trabalho. Neste contexto, o Cruz-Maltino busca recursos com a venda do potencial construtivo.

Por fim, após analisar outras arenas brasileiras e o fechamento do projeto final, o Vasco irá divulgá-lo, em breve, de forma oficial. Para a remodelação, o clube não planeja realizá-la em etapas. O foco é iniciar em 2025, com previsão para encerrar em 2027, ano do centenário do estádio.

