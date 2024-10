Uruguai x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

O Estádio Centenário, em Montevidéu, receberá na noite desta terça-feira, 15/10, o jogo entre Uruguai e Equador. A partida começa às 20h30 (horário de Brasília) e vale pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul. O Uruguai está em terceiro lugar, com 18 pontos, e busca manter essa posição, além de se recuperar da derrota para o Peru. Os equatorianos, por sua vez, têm 12 pontos, ocupando a quinta colocação, e estão em alerta: um tropeço pode tirar a seleção da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026 (G6). O Equador vem de empate em casa com o Paraguai.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 17h30 (de Brasília).

Como está a Uruguai

O clima está bastante confuso na seleção do Uruguai, já que o técnico Marcelo Bielsa foi criticado por Suárez devido ao seu comportamento com os jogadores. No fim da partida em que seu time perdeu para o Peru, Bielsa disse que sua autoridade estava em jogo e que não falaria sobre o assunto. Nos últimos dias, ele tentou se manter alheio ao burburinho e tratou de montar um time capaz de vencer os equatorianos.