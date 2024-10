Torcida pede, e Vasco fará treino aberto em São Januário

O clube ainda confirmará a escolha e definirá o horário do treino, que deve ser perto das 9h (de Brasília). A partida será no sábado, às 18h30, também na casa vascaína.

Visando unir ainda mais torcida e time, o Vasco realizará treino aberto na sexta-feira (18), véspera da decisão contra o Atlético-MG, que vale vaga na final da Copa do Brasil. A decisão vem após pedido dos próprios torcedores de uma organizada, com a diretoria decidindo pelo treino aberto em São Januário.

O torcedor, aliás, espera ansioso pelo jogo. Não à toa, esgotou os ingressos em cerca de 3h30 – o clube reabriu nova carga de ingressos em virtude de pagamentos não confirmados pelos sócios.

Além disso, a principal organizada do clube promete uma festa histórica para a recepção do time em São Januário no dia do jogo contra o Atlético. Em outro movimento em conjunto com a diretoria, os torcedores farão mosaico 3D e disponibilizarão inúmeros artefatos, como bandeiras, balões e itens pirotécnicos.

Na ida, em Belo Horizonte, o Vasco perdeu por 2 a 1 para o Galo, indo para o jogo da volta em desvantagem. O Cruz-Maltino, porém, está invicto em seu Caldeirão na atual Copa do Brasil. Dessa forma, caso vença por um gol de diferença, levará a partida para os pênaltis. Já se vencer por dois gols ou vantagem superior, avançará de maneira imediata à decisão pela terceira vez em sua História.