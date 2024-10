Sem Renato, Grêmio inicia preparação para o decisivo Gre-Nal

O Grêmio iniciou nesta segunda-feira (14) a preparação para o clássico contra o Internacional, no próximo sábado (19), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, os jogadores não tiveram a presença do técnico Renato Gaúcho.

Em um acordo feito com a diretoria, Renato Gaúcho ficou de se reapresentar na manhã de terça-feira (15), quando começa a fazer um esboço do time que vai mandar a campo diante do rival. Desta maneira, o auxiliar Marcelo Salles comandou as atividades.