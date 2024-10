Presidente do Cuiabá detona o Corinthians: ‘Não paga ninguém e contrata jogador de seleção’

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, não poupou críticas à diretoria do Corinthians. Segundo o mandatário, o clube do Parque São Jorge tem dívidas com o Dourado e, mesmo assim, segue contratando reforços para a temporada. Ele citou a chegada do holandês Memphis Depay, que veio a peso de ouro ao futebol brasileiro ganhando um salário exorbitante.

“A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Porque não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay”, afirmou o dirigente, à rádio “Bandeirantes”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Débito do Corinthians é pelo volante Raniele

A dívida do Corinthians com o Cuiabá é referente à compra do volante Raniele, cuja parcelas estão em atraso. Assim, o Dourado acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF contra os paulistas. Para evitar problemas como este, Cristiano Dresch sugeriu criar uma regra para impedir a escalação de atletas cujas contratações estejam em débito.