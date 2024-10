Polônia x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela quarta rodada do Grupo 1 da Liga das Nações 2024/25

As emoções do Grupo 1 da Liga das Nações 2024/25 estão de volta. Nesta segunda-feira (15), Polônia e Croácia se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos. O duelo no Estádio Nacional de Varsóvia é um confronto direto pela vice-liderança da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 e Globoplay (streaming).

Como chega a Polônia

Em casa, a Polônia terá a oportunidade de se colocar na briga pela vice-liderança do grupo e seguir viva em busca da classificação. No momento, os poloneses aparecem na terceira posição com apenas três pontos. Além disso, a equipe vem de duas derrotas seguidas na Liga das Nações e pode se complicar em caso de novo resultado negativo.