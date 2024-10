Paraguai x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (15/10) tem Paraguai e Venezuela, pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Este duelo será no Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia. É jogo importantíssimo. Afinal, envolve adversários diretos na briga pela vaga ao Mundial. A Venezuela tem 11 pontos, em sétimo lugar, posição que vale vaga à repescagem mundial. Os donos da casa estão em oitavo, com dez pontos. Dessa forma, quem vencer provavelmente entrará no G6.

Os venezuelanos vêm de dois empates em casa diante de Uruguai e Argentina. Com isso, a seleção caiu para a sétima posição. O Paraguai vem de vitória sobre Brasil, em casa, e empate do Equador, fora. No turno, a Venezuela venceu o confronto por 1 a 0, gol de Rondón nos acréscimos do segundo tempo.

Onde assistir

O canal SporTV4 transmite a partir das 20h (de Brasília).