Mbappé desmente denúncia de participação em caso de estupro

Atacante do Real Madrid, Mbappé tornou-se alvo de acusação de estupro na Suécia. O nome do astro francês foi indicado pelo jornal local “Aftonbladet”, após revelar que policiais de Estocolmo averiguam uma denúncia de abuso sexual em um hotel, no qual o jogador ficou por dois dias com seus familiares, na semana passada.

Após a repercussão, o atleta veio a público para desmentir tais rumores. Segundo Mbappé, tal movimentação é estratégica, haja vista que a divulgação ocorreu um dia antes da audiência que envolve a disputa jurídica entre ele e o PSG. Mais especificamente uma contestação feita por ele a respeito de pagamento irregular de salários e bônus quando ainda defendia a equipe.

“Notícias falsas! Está ficando tão previsível, um dia antes da audiência, como se fosse por acaso”, manifestou-se o atacante francês.