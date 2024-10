Luan Peres deve ganhar sequência como titular no Santos na reta final da Série B

O técnico Fábio Carille surpreendeu ao escalar Luan Peres como titular na vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Mirassol, pela Série B. O defensor começou uma partida pela primeira vez desde que retornou ao Peixe e marcou o gol do triunfo santista. O bom desempenho deve fazer com que o jogador ganhe uma sequência nesta reta final de temporada.

O jogador ficou mais de um ano afastado por conta de uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Contra o Mirassol, foi a primeira partida dele como titular desde o dia 10 de agosto de 2023, quando ainda defendia o Fenerbahçe, da Turquia. Ele venceu a disputa com o zagueiro Jair e formou dupla com Gil.