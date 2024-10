Loterj vai ao STF: pede que bets com autorização estadual sejam liberadas em todo país

Loteria do Estado do Rio de Janeiro recorre ao Supremo Tribunal Federal para que casa de apostas possa atuar em âmbito nacional normalmente

A Loteria do Estado do Rio de Janeiro ingressou no Supremo Tribunal Federal contra a ação da Advocacia-Geral da União (AGU) que pede a proibição do funcionamento das casas de apostas em todo país. A Loterj pediu para o pedido ser indeferido e agora espera uma resposta do STF.

A ação do governo entrou em vigor na sexta-feira (11). O pedido afirma que a atuação fora do Rio de Janeiro, portanto em âmbito nacional, das casas de apostas autorizadas pela Loterj desobedece regras do Ministério da Fazenda e invade competência da União.