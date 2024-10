Japão x Austrália: onde assistir e escalações

Japão e Áustrália se enfrentam na manhã desta terça-feira (14/10), às 7h35 (de Brasília), pelo Grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. O jogo será no Saitama Stadium, casa do Urawa Reds, em Saitama, no Japão. Líder do Grupo C com nove pontos, os japoneses podem disparar de vez em caso de vitória. Afinal, os rivais mais próximos na tabela são Austrália, Bahrein e Arábia Saudita, todos com quatro pontos, sendo que Arábia e Bahrein se enfentram. Assim, os nipônicos ficariam numa boa para assegurar uma das duas vagas diretas para o Mundial nesta fase do confuso regulamento da Ásia.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

Entender as regras desta eliminatória asiática não é tarefa das mais fáceis. Neste momento estamos na terceira fase. São 18 concorrentes atrás de oito vagas. Veja abaixo o que ainda resta:

Terceira fase garante 6 vagas

Esta é a fase que começa nesta quinta-feira. São 18 seleções divididas em três grupos. Os concorrentes jogam em turno e returno em seus grupos. As duas melhores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Repescagem 1 garante 2 vagas

Mas haverá uma repescagem com os terceiros e quarto colocados de cada grupo. Estas seis seleções serão divididas em dois grupos de três. Os dois campeões de grupo se classificam diretamente pra a Copa do Mundo.

Repescagem 2

Os segundos colocados da repescagem 1 jogam um mata-mata e quem vencer este duelo vai para a repescagem mundial, na briga pelas duas últimas vaga para a Copa.