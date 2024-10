Influenciadora faz revelação após suposto caso com Everton Cebolinha

Influenciadora Ivana Bermanelli se pronunciou pela primeira vez após ter o nome envolvido em um suposto caso com Everton Cebolinha, do Flamengo

Ivana Bermanelli se pronunciou pela primeira vez após o seu suposto caso com Everton Cebolinha ser revelado. A influenciadora pediu para que parem de atacar o jogador Luan Almeida, seu ex-marido que atualmente defende o RB Bragantino. Ela também nega que tenha sido pivô do fim do casamento do atacante do Flamengo.

De acordo com Ivana, pessoas estão invadindo o perfil do lateral-esquerdo para ofendê-lo. Porém, ela esclareceu que possui uma boa relação com Luan, com quem teve Loue Almeida, de 1 ano, e afirmou que eles não estão mais juntos.