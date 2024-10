Ibrahimovic tem machucado assustador na cabeça. Clique e veja!

Após encerrar a carreira, o centroavante deu sequência a sua passagem no Milan, mas, dessa vez, como dirigente. Pouco mais de seis meses após se despedir dos gramados, ele aceitou o convite dos proprietários do clube, a empresa “RedBird”, que adquiriu o clube, em 2022. Atualmente, Ibrahimovic ocupa o cargo de conselheiro sênior. Em sua nova função, ele tem influência nas decisões mais importantes, sejam elas comerciais ou esportivas.

Por sinal, Ibrahimovic também divulgou uma imagem do resultado com relação ao curativo necessário com pontos. Assim, assustou os seus seguidores. Eles deduziram que foi um acidente no qual o astro nórdico correu risco de morte.

Pela seleção da Suécia, ele disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006, além de quatro edições consecutivas da Eurocopa (em 2004, 2008, 2012 e 2016).

Ibra tornou-se ídolo dos Rossoneri em duas passagens, com 93 gols em 163 partidas. O Rubro-Negro foi o último clube de sua carreira. Por lá, teve momentos marcantes, como, por exemplo, as conquistas de dois Campeonatos Italiano e uma Supercopa da Itália.

Por sinal, seu filho Maximilian tenta seguir seus passos na modalidade. Neste ano, aliás, até assinou o primeiro contrato profissional com o time de formação do clube italiano, o “Milan Futuro”. Com isso, disputará a Terceira Divisão nacional. O vínculo entre as partes tem duração de três temporadas. A cria de Ibra integrava as categorias de base rubro-negra desde 2022.

