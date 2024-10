Guardiola é cotado para assumir a seleção da Inglaterra

Treinador está em reta final de contrato com Manchester City e especulações aumentam após contato com Federação Inglesa

Em reta final de contrato com o Manchester City, o técnico Pep Guardiola afirmou que “precisa refletir sobre o futuro” e as especulações começaram no mercado europeu. Ao mesmo tempo, o interino Lee Carsley, que está no comando da seleção da Inglaterra, praticamente descartou a possibilidade de assumir o cargo de forma definitiva após o jogo do último domingo (13) contra a Finlândia.

Carsley afirmou que o ‘English Team’ precisa de um treinador de “classe mundial”, o que também é a meta da Federação de Futebol da Inglaterra. Dessa maneira, o nome de Pep Guardiola ganhou força neste cenário. De acordo com o jornal britânico ‘The Times’, houve um “contato informal” entre as partes no início desta temporada, onde foi sugerido que Guardiola assumisse a seleção inglesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A publicação também afirma que Guardiola ainda não deu uma resposta definitiva, pois ainda avalia seu futuro. O contrato do treinador com o Manchester City termina no fim desta temporada, e sua permanência no clube ainda é incerta.