Grêmio se desdobra para ter Kannemann disponível para o Gre-Nal

Comissão técnica e departamento médico do Imortal centralizam todos os esforços na recuperação do zagueiro argentino

O Grêmio tem a missão de concluir a recuperação do zagueiro Kannemann antes do clássico com o arquirrival Inter. Isso porque a comissão técnica já o preservou na derrota por 2 a 1 para o Atlético, exatamente com este objetivo. No atual cenário, o argentino realiza tratamento intensivo para voltar a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho no Gre-Nal.

O elenco do Imortal chegou a receber quatro dias de descanso consecutivos devido à paralisação dos torneios graças à Data Fifa. Apesar disso, Kannemann esteve presente todos os dias no CT Luiz Carvalho, com o intuito de dar sequência ao tratamento. Afinal, depois do triunfo sobre o Fortaleza, o jogador passou por exames que constataram um desgaste muscular. Desta forma, a comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, decidiu poupá-lo. Até porque a avaliação era de que tê-lo disponível para o confronto com o Internacional era uma situação mais relevante.