Galoppo revela papo com Zubeldía no São Paulo: ‘Tem decisões que não dependem de mim’

Meia não vem tendo espaço com treinador argentino, mas confessou que decidiu permanecer no São Paulo para tentar ser protagonista novamente

Contratação mais cara da história do São Paulo, o meia Giuliano Galoppo não vem tendo espaço com o técnico Luis Zubeldía. Em entrevista para os canais “ESPN” nesta segunda-feira (14/10), o argentino revelou que conversou com o treinador quando recebeu propostas para deixar o clube, mas que decidiu permanecer. Além disso, falou que tem feito bons treinos, mas sem chances de demonstrar em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Para jogar no São Paulo tem que jogar bem, ser bom. Por isso, o que mais faz falta é a sequência. Todo mundo que tiver sequência vai jogar bem, todos que estão aqui são grandes jogadores, os que jogam e os que não jogam. Eu tenho treinado muito bem, pode perguntar para as pessoas que todo mundo sabe, a diretoria me parabeniza sempre pela maneira de treinar. O que posso fazer agora é isso. A oportunidade de demonstrar é aqui (CT), infelizmente não está sendo no campo. Tem decisões que não dependem de mim”, disse Galoppo, que prosseguiu.