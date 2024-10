Gabi Zanotti, do Corinthians, expõe más condições de ônibus cedido pela Conmebol

A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, se revoltou diante das condições do ônibus cedido pela Conmebol para o duelo da equipe contra o Olimpia, ocorrido no sábado, 12, pela Libertadores Feminina. O jogo foi vencido pelas brasileiras no Paraguai.

A jogadora publicou defeitos na estrutura no veículo, disponibilizado pela entidade no retorno do Estádio Ypané rumo ao hotel onde estão concentradas as atletas. Alguns assentos rasgados chamaram a atenção. Ao menos três poltronas registradas por Zanotti estavam deterioradas.

“Ônibus disponibilizado pela organização para o jogo das quartas de final da Libertadores. O ar-condicionado não estava funcionando bem. Lamentável. Libertadores, o principal torneio de clubes do continente”, escreveu a jogadora.