Fifa é denunciada na Comissão Europeia por calendário ‘abusivo’

Ligas europeias e FIFPro entraram com denúncia conjunta nesta segunda-feira; foco está no Mundial de Clubes 2025 e na Copa do Mundo 2026

As principais ligas europeias e a FIFPro (associação dos jogadores profissionais) apresentaram uma denúncia conjunta à Comissão Europeia contra a Fifa, nesta segunda-feira (14), em uma coletiva em Bruxelas, na Bélgica, alegando uma sobrecarga no calendário do futebol europeu. A crítica inclui especialmente a imposição da Fifa de um novo calendário. Nele está a ampliação da Copa do Mundo de 2026 e o novo formato do Mundial de Clubes, previsto para 2025, sem diálogo com outras entidades.

“A saturação do calendário coloca em risco a segurança, o bem-estar dos jogadores e a sustentabilidade econômica e social das competições nacionais”, diz a denúncia, citada pelo jornal francês ‘RMC Sport’.

Durante a coletiva, Javier Tebas, presidente da LaLiga, também deixou suas críticas à Fifa.