Fifa anuncia que fará mudanças em regra de transferências após caso Lass Diarra

Entidade máxima do futebol terá que adaptar regulamento para cumprir com as leis europeias após derrota na Justiça

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira (14), que fará uma adaptação em seu regulamento de transferências para cumprir com as leis europeias de mercado. Afinal, a entidade reconheceu a derrota no caso Lass Diarra, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Cabe salientar que a Justiça entendeu que a instituição violou as leis da UE.

“A deliberação no caso de Lass Diarra obriga à revisão de vários elementos do documento, a fim de alinhar o Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores com a Lei europeia. (…) Entendemos esta situação como a oportunidade de continuarmos a modernizar os regulamentos”, disse Emilio García Silvero, diretor jurídico da FIFA.

Entenda o caso

Na época, em 2014, o jogador rescindiu seu contrato com o Lokomotiv Moscou, da Rússia, e o Tribunal Arbitral do Esporte o condenou a pagar 10,5 milhões de euros como compensação. O meia, então, ficou sem clube até assinar com o Charleroi, da Bélgica. O clube, porém, se recuou após ser obrigado a pagar o valor de indenização.