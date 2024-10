Felipe Melo, do Fluminense, revela negociações para comprar ‘clube centenário’

No Fluminense desde 2022, Felipe Melo exerce papel de liderança no elenco. Ele tem 108 partidas pelo clube até o momento, sendo 23 na atual temporada. Após ser titular boa parte deste período, ele vem perdendo espaço. Afinal, só foi titular uma vez sob o comando do atual técnico Mano Menezes. No Flu, ele conquistou os títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024, mas já revelou o desejo de renovar o seu vínculo até o fim do próximo ano. No entanto, o Tricolor ainda não definiu a situação do zagueiro.