Ex-presidente do Bahia tem inspiração no City para montar rede multiclubes no Brasil

Guilherme Bellintani é dono da SAF do Londrina e está à frente de outros três clubes no Brasil e mira projeto ambicioso

Atualmente, Guilherme Bellintani, dono da SAF do Londrina e ex-presidente do Bahia, usa o grupo City como inspiração e aposta no modelo de rede multiclubes no Brasil. Além do Londrina, sua empresa, a Squadra Sports, está à frente do Ypiranga-BA, do Linense-SP e do VF4-PB. A empresa também mira clubes de Portugal e do Uruguai para fechar a plataforma.

Guilherme, aliás, detalha como planeja usar o grupo City como inspiração e a ideia surgiu durante as negociações da empresa com o Bahia.

“Fiquei um ano trabalhando com o City, compreendendo o que é o COM [multi-club ownership], uma plataforma de clubes de propriedade de um mesmo grupo. Vi como funciona a lógica de funcionamento, o dia a dia da gestão, a estratégia de alocação de jogadores e a aquisição de jogadores jovens. Depois, você os coloca em um time com mais visibilidade para projetá-los. Essa lógica se aplica à participação nas competições; você contrata um jogador não apenas para aquele clube específico, mas para toda a plataforma”, disse o dirigente, que completou.