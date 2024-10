Espanha x Sérvia: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolada do Grupo 4, a Espanha vem de uma vitória sobre a Dinamarca no confronto direto pelo topo da tabela e segue invicta na Liga das Nações. Dessa maneira, a seleção terá a oportunidade de, em casa, encaminhar a classificação para a fase mata-mata.

A atual campeã da Eurocopa volta a campo na Liga das Nações 2024/25. Nesta terça-feira (15), a Espanha recebe a Sérvia às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada do Grupo 4 da competição. A bola rola no estádio Nuevo Arcángel, em Córdova, e pode encaminhar a classificação dos espanhóis para a fase mata-mata.

Entretanto, a Espanha terá um desfalque de peso para enfrentar a Sérvia. Isto porque Lamine Yamal se lesionou no último compromisso e acabou sendo cortado da seleção. Assim, Álex Baena poderá ganhar a vaga de titular.

Como chega a Sérvia

Por outro lado, a Sérvia vem de uma vitória sobre a Suíça e conquistou o primeiro triunfo na Liga das Nações. No momento, a seleção está com quatro pontos e ainda sonha com a classificação para a fase mata-mata. No entanto, a Sérvia terá que surpreender e arrancar pontos da Espanha nesta terça-feira.

A boa notícia para a Sérvia é que o técnico Dragan Stojkovic não terá desfalques de última hora e poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição. Por fim, a tendência é que o treinador repita a escalação que venceu os suíços na rodada passada.